Медведев предрек экономике кризис тяжелее 2008 года

Нынешний кризис в экономике может оказаться тяжелее, чем в 2008-2009 годах. Такое мнение высказал бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность зампреда Совета безопасности. Слова экс-премьера приводит ТАСС.

«Нынешний кризис, очевидно, точно не менее тяжелый, а может быть, и более тяжелый, чем кризис 2008-2009 годов», — предрек Медведев. По его мнению, государству в сложившейся обстановке необходимо быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

Материалы по теме Доигрались Россияне готовы платить первым встречным. На них наживаются даже сборщики пожертвований

Кризис в российской экономике произошел на фоне падения цены на нефть и пандемии коронавируса. По подсчетам аналитиков международной страховой компании Euler Hermes, ВВП России в текущем году сократится на 2,5 процента от уровня 2019 года. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что по итогам текущего года падение ВВП России составит около 5 процентов.

Прогноз об изменениях в мировой экономике, которые произойдут под влиянием пандемии сделали в ООН. В частности, в докладе организации говорится о том, что мир увидит взрывной рост безработицы, убытки понесут малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые и трудовые мигранты. В свою очередь глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала нынешний глобальный экономический кризис худшим за последние 100 лет, сравнив его с Великой депрессией, начавшейся в 1929 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!