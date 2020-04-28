Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока рано делать подобные заключения. Об этом пишет ТАСС.
Представитель Кремля признал, что ситуация в экономике страны из-за пандемии коронавируса непростая, но говорить о наиболее пострадавших от кризиса классах населения пока рано.
Ранее Кузьминов заявил, что из-за коронавируса доходы будут падать у всех слоев населения в России. Однако если «обедневшие богатые» все равно останутся богатыми, то средний класс может скатиться в бедность. По базовому прогнозу ВШЭ, безработица в России составит 8 процентов, в пессимистическом сценарии она вырастет до 9,5 процента. Наибольший ущерб будет нанесен некорпоративному сектору экономики.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что более 70 процентов граждан страны относятся к среднему классу. Президент заявил, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2019 году МРОТ в России был на уровне чуть более 11 тысяч рублей. Таким образом, уровень оплаты труда среднего класса, по мнению президента, составляет 17 тысяч рублей и более.