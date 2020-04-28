Россиян предупредили о новой реальности после окончания эпидемии коронавируса

После окончания эпидемии коронавируса россиян ждет новая реальность, где нормой станет социальное дистанцирование. Об этом в эфире телепрограммы «60 минут» на канале «Россия 1» предупредил политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

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Он обратил внимание на китайский город Ухань, который стал очагом вспышки новой инфекции и сейчас возвращается к нормальной жизни. В настоящее время местный малый и средний бизнес работает по-другому. По его словам, число посетителей в кафе упало на 50 процентов даже после снятия ограничений. «Знаете почему? Люди берут еду с собой и едят дома, потому что они к этому привыкли, потому что их к этому подталкивает власть, пытаясь максимально сохранить социальное дистанцирование», — пояснил эксперт, отметив, что в России тоже будут привыкать так жить.

Ранее ООН выпустила доклад об изменениях в мировой экономике из-за коронавируса. В документе сказано, что возвращения к «старой нормальности» не будет, мир увидит взрывной рост безработицы, убытки понесут малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые и трудовые мигранты.

По данным на 27 апреля, в России насчитывается 87 тысяч зараженных. Страна вышла на девятое место по числу инфицированных граждан, обогнав Китай.

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