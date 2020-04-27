Коронавирус выявил новую реальность в мировой экономике

Эпидемия коронавируса выявила новую реальность в мировой экономике. В сложившейся ситуации от экономического роста готовы частично отказаться для спасения жизней людей. Такое мнение высказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5-7 процентов ВВП», — сказал он. По словам Кузьминова, российская экономика реагирует на кризис более болезненно, чем мировая. «У нас очень открытая экономика. Наша экономика более открыта, более полагающаяся на экспорт, чем в США», — уточнил он.

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Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин объявил, что российская экономика восстановится после спада в 7-8 процентов во время кризиса и будет работать нормально. По его словам, сложнее всего — пережить пик кризиса. При этом в ЦБ уверены, что меры, принятые российским правительством для поддержания ситуации, помогут избежать падения экономики.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, коронавирус в России выявлен у более чем 87 тысяч человек. По числу зараженных страна уже обогнала Китай.

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