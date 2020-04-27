Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусной инфекцией и заняла девятое место в списке стран по количеству инфицированных. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба и проекта университета Джонса Хопкинса (США).

По данным на 27 апреля, в России вирус обнаружен у более 87 тысяч граждан. В КНР их около 84 тысяч.

Статистика по смертям в двух странах сильно различается. Если в Китае умерло 4,6 тысячи пациентов с COVID-19, то в России почти в шесть раз меньше — 794.

На восьмой строчке в рейтинге стран-лидеров по заражению находится Иран с 90 тысячами зараженных, на седьмой — 110 тысяч больных в Турции. Первое место занимает США почти с миллионом инфицированных (966 тысяч).

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