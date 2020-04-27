Число зараженных коронавирусом в России превысило 87 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 87 147 в 85 регионах: за последние сутки выявлено 6198 новых инфицированных. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Зафиксировано 50 летальных исходов, за сутки полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 смерти, 7346 человек вылечились.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве — 2871, Московской области — 638, Нижегородской области — 207, Республике Дагестан, 167, Санкт-Петербурге — 161. В остальных российских регионах выявлено менее сотни новых инфицированных.

По данным на 26 апреля, в России было зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусом — за сутки 6361 новый случай заражения в 83 регионах.

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