В Кремле назвали главные задачи в борьбе с коронавирусом

Главная задача в борьбе с коронавирусом в России — сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и при этом врачам удалось спасти как можно больше жизней. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Самые эффективные меры борьбы с COVID-19 связаны с различными режимами самоизоляции, здесь важно найти золотую середину», — сказал Песков.

В ряде регионов России из-за пандемии действуют ограничения на передвижения по городам, в Москве, Московской области и некоторых других субъектах заработала система цифровых пропусков. Минкомсвязи в конце апреля сообщило, что они будут внедряться еще в 21 регионе.

В стране с начала эпидемии провели более 2,8 миллиона тестов, коронавирусная инфекция подтвердилась почти у 81 тысячи человек. Излечились 6 767 пациентов, умерли — 747. За сутки прирост составил 6 361 случаев инфицирования, умерли 66 пациентов.

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