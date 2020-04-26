В Москве умер еще 31 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умер 31 человек с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус. Общее число умерших в столице достигло 435.

Ранее стало известно, что коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих. Положительные результаты тестов на COVID-19 выявили у 779 курсантов в военных учебных заведениях, а также 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.

По данным на 26 апреля, в России выявлено более шести тысяч новых случаев коронавируса за сутки, всего насчитывается более 80 тысяч заразившихся.

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