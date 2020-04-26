Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих

Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны, пишет РИА Новости.

Положительный результат тестов на COViD-19 выявили у 779 курсантов в военных учебных заведениях, а также 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.

Помимо этого, инфицированы 245 человек гражданского персонала, работающих в рядах Вооруженных сил России.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом восьми воспитанников Тверского суворовского училища. В военном ведомстве отметили, что инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как нормальное, без симптоматических проявлений.

По последним данным, в России выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки, всего насчитывается более 80 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!