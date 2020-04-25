Минобороны раскрыло данные о зараженных коронавирусом в суворовском училище

Восемь воспитанников Тверского суворовского училища заражены коронавирусом. Соответствующие данные раскрыли «Ленте.ру» в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как нормальное, без симптоматических проявлений.

«Информация о том, что воспитанников училища якобы заставляли шить себе медицинские маски, является ложью и глупостью», — заявили в Минобороны. По данным министерства, все воспитанники и преподаватели училища обеспечены необходимыми средствами защиты и профилактики. Кроме того, зараженных не привлекали к проводимым в начале апреля тренировками в составе парадных расчетов.

«Руководство учебного учреждения находится в постоянном контакте с родителями и доводит всю необходимую информацию через родительский комитет и лично обратившимся родителям», — добавили в министерстве.

Ранее издание «Подъем» со ссылкой на мать одного из учеников училища сообщило, что детям не оказывают квалифицированную помощь. По ее словам, в конце марта курсантов вывозили в Краснознаменск для репетиции парада на День Победы, и защитные маски для поездки дети шили себе сами.

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