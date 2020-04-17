Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве

Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает ТАСС.

Наличие в организме коронавирусной инфекции выявили у 31 воспитанника из 155 находящихся в данный момент в Москве, сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также добавили, что все инфицированные курсанты чувствуют себя нормально. Симптомов заболевания органов дыхательной системы и повышенной температуры тела ни у кого из них не отмечено.

«Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение», — отметили в министерстве, добавив, что эпидемиологическая обстановка в Нахимовском училище стабильная и контролируемая.

Также в Минобороны подчеркнули, что воспитанники и преподаватели училища не привлекались к участию в тренировках расчетов к параду Победы.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай.

Всего зарегистрировано более 32 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 273 человека, выздоровели 2590 человек.

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