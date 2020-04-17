Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве

Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает ТАСС.
Наличие в организме коронавирусной инфекции выявили у 31 воспитанника из 155 находящихся в данный момент в Москве, сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве также добавили, что все инфицированные курсанты чувствуют себя нормально. Симптомов заболевания органов дыхательной системы и повышенной температуры тела ни у кого из них не отмечено.
«Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение», — отметили в министерстве, добавив, что эпидемиологическая обстановка в Нахимовском училище стабильная и контролируемая.
Также в Минобороны подчеркнули, что воспитанники и преподаватели училища не привлекались к участию в тренировках расчетов к параду Победы.
За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай.
Всего зарегистрировано более 32 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 273 человека, выздоровели 2590 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения