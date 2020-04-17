Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 273 человек, за последние сутки зафиксирован 41 летальный исход. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 17 апреля.

273 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 17 апреля

Днем ранее в России было зафиксировано 34 летальных исхода.

По всей РФ, по данным на утро 17 апреля, выявлено 4069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего новым вирусом в стране заразились свыше 32 тысяч человек.

Общее число инфицированных в мире достигло 2 158 250, за сутки заразились 95 тысяч человек. В 185 странах с начала пандемии умерли 144,2 тысячи пациентов. Больше всего случаев коронавируса фиксируется в США, Испании и Италии.

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