Раскрыта точность зарегистрированных в России тестов для выявления коронавируса

Точность 11 зарегистрированных в России тест-систем для диагностики коронавируса на территории страны составляет более 95 процентов. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
В ведомстве добавили, что погрешность в пять процентов связана с неправильным сбором мазков, обработкой, транспортировкой и хранением анализов.
Там уточнили, что раскрыли данные по состоянию на 14 апреля — тогда стало известно о регистрации и разрешении на использование 11 тест-систем, которые не являются экспресс-тестами. В Росздравнадзоре также сообщили о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об отсутствии в мире вакцины против коронавируса, и средства с заявленным профилактическим действием в отношении инфекции могут навредить здоровью.
По последним данным, за сутки в 78 регионах России обнаружили 3448 случаев заражения. Их общее число составляет 27938. Также зафиксирована смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения