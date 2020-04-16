В России в целом городе ввели карантин из-за коронавируса

В курортном городе Пятигорске Ставропольского края ввели карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

«Мы усиливаем работу по противодействию коронавирусу в Пятигорске. Для этого в городе вводится режим карантина», — написал Владимиров, подчеркнув, что в Пятигорске «очень непростая эпидобстановка по коронавирусу». По словам главы региона, в городе зафиксирована «опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней».

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Владимиров также отметил, ситуация с коронавирусом в городе потребовала смены руководства. В этой связи мэр Пятигорска Андрей Скрипник перешел на другую должность, а пост главы города занял Лев Травнев. «Ему необходимо в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам», — отметил Владимиров.

В заключение глава региона призвал местных жителей «с пониманием отнестись к принятым решениям». «Чем точнее мы будем эти требования выполнять, тем скорее вернемся к привычному ритму жизни», — заверил Владимиров.

По состоянию на 16 апреля в Ставропольском крае зарегистрировано 143 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число заразившихся увеличилось на 28. Всего с начала эпидемии коронавируса выздоровели 11 человек, два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. В общей сложности в России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения.

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