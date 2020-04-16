В России в целом городе ввели карантин из-за коронавируса

В курортном городе Пятигорске Ставропольского края ввели карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.
«Мы усиливаем работу по противодействию коронавирусу в Пятигорске. Для этого в городе вводится режим карантина», — написал Владимиров, подчеркнув, что в Пятигорске «очень непростая эпидобстановка по коронавирусу». По словам главы региона, в городе зафиксирована «опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней».
Владимиров также отметил, ситуация с коронавирусом в городе потребовала смены руководства. В этой связи мэр Пятигорска Андрей Скрипник перешел на другую должность, а пост главы города занял Лев Травнев. «Ему необходимо в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам», — отметил Владимиров.
В заключение глава региона призвал местных жителей «с пониманием отнестись к принятым решениям». «Чем точнее мы будем эти требования выполнять, тем скорее вернемся к привычному ритму жизни», — заверил Владимиров.
По состоянию на 16 апреля в Ставропольском крае зарегистрировано 143 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число заразившихся увеличилось на 28. Всего с начала эпидемии коронавируса выздоровели 11 человек, два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. В общей сложности в России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения