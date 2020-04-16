В российском регионе объявили бессрочные ограничения из-за коронавируса

В Свердловской области объявили бессрочными ограничения, введенные регионе в связи с распространением коронавируса до 20 апреля. Об этом глава региона Евгений Куйвашев написал в своем Instagram-аккаунте.
«Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируется, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого решения по его отмене», — написал губернатор, отвечая на вопрос подписчика о необходимости выходить на работу 20 апреля.
Куйвашев также подчеркнул, что власти следят за ситуацией с коронавирусом в регионе и прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей.
По состоянию на 16 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом. Всего в России заразилось более 27 тысяч человек. 16 апреля коронавирус охватил всю Россию — первый случай заражения был зафиксирован в Республике Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения