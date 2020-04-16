Коронавирус охватил всю Россию

Случай заражения человека коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай, таким образом инфекция охватила всю Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — говорится в сообщении.
Уточняется, что зараженная женщина была выявлена в Онгудайском районе, первый анализ дал положительный результат. Ранее к ней приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Сейчас ищут всех, с кем она могла контактировать.
Также сообщается, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ближайшее время выступит с обращением к жителям в соцсетях. «Просьба сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — добавил представитель республиканского правительства.
За последние сутки в России зафиксировано почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 27 938. Новые случаи заражения зафиксированы в 78 регионах страны, большинство из них — в Москве (1370), Московской области (467) и Санкт-Петербурге (154). С начала эпидемии в России скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения