Власти пожаловались на гуляющих москвичей

Ситуация с соблюдением режима самоизоляции в Москве не улучшается, москвичи продолжают гулять, пожаловался министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 16 апреля, со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
«Наши граждане ходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках и жарят шашлыки», — сказал он.
В конце марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посетовала на несоблюдение москвичами социальной дистанции. Она привела в пример гуляющих по городу подруг.
В Москве до конца апреля действует режим всеобщей самоизоляции, в период которого находиться вне дома можно только по веской причине, к примеру, по работе. Кроме того, с 15 апреля действует пропускной режим: специальный цифровой код необходимо получать на проезде на любом виде транспорта.
За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафные санкции. Так, за минувшие выходные за нарушение самоизоляции составлено 12 тысяч протоколов на 50 миллионов рублей.
По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 27 тысяч, вирусом охвачены 84 региона.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения