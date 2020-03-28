ВОЗ призвала москвичей соблюдать дистанцию два метра на улице

Москвичам следует соблюдать рекомендацию о дистанции в два метра друг от друга в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее цитирует ТАСС в субботу, 28 марта.

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«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги — и вместе, не зная, есть у них вирус или нет. Но нельзя так», — посетовала она.

По ее словам, в этот опасный период крайне необходимо выполнять рекомендации специалистов. Она подчеркнула, что коронавирус коварен, и люди часто могут не знать о заражении.

27 марта ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в самоизоляции важно больше двигаться, например, делать короткие разминки, танцевать или играть с детьми. Во избежание стресса следует медитировать, совершать глубокие вдохи и выдохи.

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