ВОЗ призвала москвичей соблюдать дистанцию два метра на улице

Москвичам следует соблюдать рекомендацию о дистанции в два метра друг от друга в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее цитирует ТАСС в субботу, 28 марта.
«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги — и вместе, не зная, есть у них вирус или нет. Но нельзя так», — посетовала она.
По ее словам, в этот опасный период крайне необходимо выполнять рекомендации специалистов. Она подчеркнула, что коронавирус коварен, и люди часто могут не знать о заражении.
27 марта ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в самоизоляции важно больше двигаться, например, делать короткие разминки, танцевать или играть с детьми. Во избежание стресса следует медитировать, совершать глубокие вдохи и выдохи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения