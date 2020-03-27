Россиянам дали рекомендации по пребыванию в изоляции из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
В ВОЗ сообщили, что людям, которые находятся дома, стоит больше двигаться. Так, для поддержания активности, стоит ходить по периметру помещения или маршировать на месте. В организации также посоветовали стоять или ходить по дому во время телефонного разговора и не сидеть на одном месте более 30 минут подряд.
Кроме того, рекомендовано делать короткие разминки, танцевать, играть с детьми, убираться дома или ухаживать за садом. Тем, кто работает из дома, посоветовали использовать стол на высоких ножках, чтобы работать в положении стоя, или использовать в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении стоит читать, играть в настольные игры или собирать пазлы.
Чтобы избежать стресса, эксперты организации посоветовали медитировать, совершать глубокие вдохи и выдохи. В ВОЗ добавили, что надо правильно питаться и пить чистую воду, а не напитки с содержанием сахара, а также полностью исключить употребление алкогольных напитков.
Тем, кто решил выйти на улицу на прогулку или для занятий спортом, советуют соблюдать дистанцию и находиться на расстоянии не менее метра от других людей.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо распространить на все регионы России ограничительные меры, которые введены в Москве из-за коронавируса. Он попросил россиян серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции и отказаться от развлечений и поездок.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения