Мишустин призвал распространить на все регионы принятые в Москве ограничения

Необходимо распространить на все регионы России ограничительные меры, принятые в Москве в связи коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об это сообщает ТАСС в пятницу, 27 марта.

Мишустин попросил россиян серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции в этот период. Он призвал их отказаться от развлечений и поездок. По его словам, сейчас следует побыть дома.

Ранее в пятницу премьер поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. С 30 марта по 3 апреля в российской столице закроются места общественного питания, городские парки, торговые центры. Эта неделя была объявлена президентом нерабочей.

За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 196 человек в 16 регионах. Общее число зараженных превысило тысячу человек.

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Накануне главврач больницы для пациентов с новым вирусом в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик заболеваемости в Москве может наступить на следующей неделе.

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