Мишустин призвал распространить на все регионы принятые в Москве ограничения

Необходимо распространить на все регионы России ограничительные меры, принятые в Москве в связи коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об это сообщает ТАСС в пятницу, 27 марта.
Мишустин попросил россиян серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции в этот период. Он призвал их отказаться от развлечений и поездок. По его словам, сейчас следует побыть дома.
Ранее в пятницу премьер поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. С 30 марта по 3 апреля в российской столице закроются места общественного питания, городские парки, торговые центры. Эта неделя была объявлена президентом нерабочей.
За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 196 человек в 16 регионах. Общее число зараженных превысило тысячу человек.
Накануне главврач больницы для пациентов с новым вирусом в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик заболеваемости в Москве может наступить на следующей неделе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения