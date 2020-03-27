Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны. 45 человек выздоровели, еще трое умерли.

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Ранее стало известно, что к приему пациентов с коронавирусом в Москве подготовили еще одно медучреждение — больницу имени Филатова. Для больных с коронавирусом выделено 1,3 тысячи коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации. Пациентов с подтвержденным диагнозом будут размещать отдельно.

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