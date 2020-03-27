В России умер еще один человек с коронавирусом

В России умер еще один пациент с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

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Число умерших увеличилось с двух до трех человек. Также выросло число инфицированных. По состоянию на 27 марта, оно составило 1036. Большинство новых случаев выявлено в Москве (157) и в Крыму (12).

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве. Он уточнил, что «это будет середина — конец следующей недели» (1-5 апреля).

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