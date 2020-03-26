Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе. Об этом в интервью Нюте Федермессер, директору Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он уточнил, что «это будет середина - конец следующей недели» (1-5 апреля). При этом Проценко сказал, что ранее прогнозировал пик заболеваемости на конец текущей недели.

Медик отметил, что не считает избыточными какие-либо меры в борьбе с распространением заболевания. «Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно», — заявил он.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это позволит снизить распространение коронавируса.

В Москве эти дни должны закрыться места общественного питания, городские парки, торговые центры. Мэр Сергей Собянин объяснил это тем, что в сложившейся ситуации горожанам стоит сидеть дома, а не гулять.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!