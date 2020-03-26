Кум Ванги рассказал Малахову про пророчество о коронавирусе

Ведущий Андрей Малахов пригласил в студию программы «Прямой эфир» журналиста Сергея Косторного, которого в передаче представили как кума болгарской провидицы Ванги. Вместе они обсудили то, что Ванга предсказывала распространение китайского коронавируса. Запись эфира опубликована на YouTube-канале «России 1».
В программе показали видеофрагмент, в котором Ванга, отвечая на вопрос о будущем России, утверждает: «Придет беда от желтых людей. Люди будут умирать, но Россия справится». Якобы ее слова на русском в ролике озвучивает женский закадровый голос.
Кум Ванги уверен, что в ролике, снятом в апреле 1995 года, речь шла о коронавирусе, хоть провидица его и не называла. По его словам, она говорила о болезни, которая придет с востока и затронет 100 миллионов человек. При этом мужчина рассказал, что Ванга говорила о том, что эпидемия «затихнет» к середине весны, а затем может возобновиться.
Он отметил, что Ванга никогда не предсказывала конкретных чисел и не называла конкретных времен. Она характеризовала события только какими-либо определенными предметами, добавил Косторной.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных находятся в Москве.
Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Москвы рекомендовали людям старшего возраста оставаться дома две недели, а школьников досрочно отправили на каникулы. По указу президента Владимира Путина, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения