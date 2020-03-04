Популярная блогерша рассказала Малахову о жизни с 20-летним пасынком

Популярная блогерша Марина Балмашева, оказавшаяся в центре скандала после Instagram-публикаций о ее романе с сыном бывшего мужа, рассказала о жизни с 20-летним пасынком в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир». Запись программы опубликована на YouTube-канале «России 1».

«Он всегда заставляет меня чувствовать себя девочкой», — сказала 35-летняя блогерша. Она уточнила, что имеет в виду не возраст, а то, что рядом с возлюбленным понимает, что она «не лошадь» и «не баба русская, которая должна все делать». Балмашева добавила, что «мужик не зависит от возраста: либо он есть в человеке, либо его нет».

Гостями передачи также стали бывший муж Балмашевой Алексей Шавырин и его родители Николай и Валентина. Последняя обвинила блогершу в том, что она выставляет ее внука «как обезьяну», а также назвала ее поступок «позорищем». «Испортила жизнь сыну, теперь портишь жизнь внуку», — резюмировала пожилая женщина.

Кроме того, один из гостей студии упрекнул Балмашеву в том, что она начала романтические отношения с сыном бывшего мужа ради хайпа. Малахов же высказал предположение, что блогерша и ее бывший муж взяли под опеку детей ради денег: ежемесячно они получали от государства около 120 тысяч рублей. Балмашеву также упрекнули в том, что она «ведет себя как самка», а на просьбу не перебивать блогерше ответили, что она ведет себя нагло.

Позже в Instagram-сторис блогерша рассказала, что все равно считает бывшего мужа хорошим отцом и понимает, что он очень обижен на нее.

В конце февраля Балмашева лишилась опеки над детьми. По ее словам, причиной этого стали публикации, в которых она рассказывала о романтических отношениях с сыном бывшего мужа. Тогда блогерша обратила внимание подписчиков на то, что она не нарушала закон, и опровергла упреки в том, что она совратила молодого человека.

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