Малахов раскрыл самый большой гонорар герою за участие в ток-шоу

Самый большой гонорар за участие в ток-шоу Андрея Малахова был выплачен актеру Эммануилу Виторгану. Артист получил 1,8 миллиона рублей за участие в передаче «Прямой эфир», где было показано его первое интервью после рождения дочери. Об этом сам Малахов рассказал в интервью Ксении Собчак. Запись доступна на YouTube

Ведущий отметил, что значительные гонорары также получал стилист и шоумен Сергей Зверев, который в эфире передачи «Привет, Андрей!» рассказал об усыновленном им мальчике. Малахов добавил, что другие каналы предлагали Звереву за эксклюзивное интервью гораздо большие суммы, однако стилист выбрал именно «Россию 1» в том числе из-за того, что давно общается с Малаховым.

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Отвечая на вопрос о гонораре Дианы Шурыгиной, прославившейся в 2017 году, когда на российском телевидении придали огласке историю ее изнасилования, Малахов сказал, что заплатил ей за первый эфир 10 тысяч рублей. Он добавил, что затем Шурыгина снималась для его YouTube-канала бесплатно.

Ведущий сказал, что причисляет себя к людям «старой школы» и его «выворачивает наизнанку» от торгов за героев. «Я понимаю, когда мы говорим про звезд, но когда это какая-то простая история и телевидение искушает этих людей деньгами, вот это для меня просто глобально непонятно», — выразил свое мнение Малахов.

Он не согласился с предположением Собчак о том, что был одним из первых, кто завел традицию платить героям за эксклюзивы. По его словам, он и его команда «соблазняли» людей не деньгами, а тщеславием или обещанием помощи.

Малахов предположил, что практика оплаты участия героев в ток-шоу началась около четырех — пяти лет назад с борьбы за участие звезд в новогодних телепередачах. По его мнению, тогда им начали платить гонорар за участие в программах, а затем «все это вышло уже из всех берегов».

В интервью Собчак Малахов также раскрыл размер своего заработка на Первом канале. Он признался, что больше него зарабатывали только ведущие Владимир Познер и Иван Ургант.

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