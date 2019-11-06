Малахов объяснил игнорирование Навального на телевидении

Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов объяснил самоцензурой случай, когда он не стал произносить в эфире «России 1» фамилию Алексея Навального. В интервью Ксении Собчак телеведущий также объяснил, как относится к Навальному. Интервью доступно на YouTube.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Гостьей эфира Малахова была Собчак. Во время передачи ведущий процитировал пост Божены Рынской, чей муж Игорь Малашенко тогда возглавил предвыборный штаб Собчак. При этом Малахов пропустил ее слова «Я за Навального. И только». Присутствовавшая в студии Собчак призвала ведущего перестать бояться употреблять фамилию Навального.

Материалы по теме Народный хайпожор Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки

В интервью «Осторожно, Собчак!» Малахов объяснил, что ему не запрещали говорить вслух об этом. Он сказал, что сам не знает, почему не произнес фамилию Навального. При этом он отметил, что не уточнил у государственного канала, нужно ли говорить о Навальном или нет, и поэтому засомневался. «То есть это такая самоцензура», — уточнила Собчак.

Ранее в том же интервью Собчак Малахов рассказал, что в месяц зарабатывал на Первом канале 50 тысяч долларов в месяц (3,2 миллиона рублей по текущему курсу). Примерно такие же деньги он получает, делая ток-шоу для «России 1».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



