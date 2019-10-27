Малахов оправдался за эфир с расценками на эскорт-услуги популярных блогерш

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал выпуск программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», в котором были описаны расценки на услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Малахов удивился, что певица Ольга Серябкина решила подать против него иск после выхода программы. На заставке выпуска была изображена ее фотография, рядом был размещен прейскурант с ценами на интимные услуги известных моделей и артисток.

«Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет», — сказал телеведущий.

Малахов добавил, что тепло относится к певице. Он считает, что в суд можно подавать на те сайты, которые цитируют информацию из программы.

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После выхода телешоу Малахова раскритиковали еще две российские актрисы — Наталья Рудова и Настасья Самбурская. Рудова, имя которой упоминалось в выпуске, заявила, что телеведущий звонил ей и предлагал свести ее с олигархом, на что она ответила категорическим отказом. По ее сведениям, Малахов предлагал подобное не только ей.

Самбурская подтвердила слова Рудовой. Она рассказала, что телеведущий обращался к ней с такими предложениями дважды, но оба раза получил отказ и перестал это делать.

В выпуске программы «Прямой эфир» от 25 октября команда телешоу выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. В передаче, в частности, приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. Последняя удалила свой аккаунт в соцсети после участия в шоу.

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