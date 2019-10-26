Российская актриса заявила о попытках Малахова сводить девушек с олигархами

Российская актриса Наталья Рудова отреагировала на упоминание своего имени в выпуске программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1», посвященном девушкам, оказывающим эскорт-услуги. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте артистки.

«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала "Татьянин день" и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ!» — заявила Рудова, добавив, что подобные предложения ведущего поступали, по ее данным, не только ей: «Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова».

Актриса подчеркнула, что показанное в эфире интервью с участием ее директора было смонтировано, как и большинство продемонстрированных ее снимков вместе с подругами. Рудова в то же время заметила, что команда «Прямого эфира» поступила «очень умно», не выдвинув в ее адрес никаких конкретных обвинений.

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По мнению артистки, упоминание «в грязной передаче» имен нескольких «известных, честных людей» было сделано, исключительно чтобы привлечь внимание и поднять рейтинг шоу. Рудова заявила, что дает Малахову «публичную пощечину» и пообещала, что больше никогда с ним не поздоровается и не подаст руки.

«Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли, что такое честь и что такое достоинство!» — подытожила автор записи.

25 октября команда программы «Прямой эфир» в рамках нового выпуска выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. В передаче, в частности, приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. Последняя удалила свой аккаунт в соцсети после участия в шоу.

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