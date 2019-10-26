Самбурская подтвердила сведения о попытках Малахова свести девушек с олигархами

Российская актриса Настасья Самбурская подтвердила заявление артистки Натальи Рудовой о том, что телеведущий Андрей Малахов неоднократно «предлагал познакомиться с олигархом» многим «талантливым, красивым и успешным девушкам». Об этом она написала в комментариях к посту Рудовой в Instagram.

По словам Самбурской, лично к ней Малахов с подобным предложением обращался дважды. «После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», — сообщила она.

Ранее в субботу Рудова отреагировала в соцсети на упоминание своего имени в выпуске программы «Прямой эфир» с Малаховым на телеканале «Россия 1», посвященном девушкам, оказывающим эскорт-услуги. «Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала "Татьянин день" и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ!» — сообщила она и добавила, что, по ее сведениям, он обращался с аналогичными предложениями и к другим женщинам.

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Актриса подчеркнула, что показанное в эфире интервью с участием ее директора было смонтировано, как и большинство продемонстрированных ее снимков вместе с подругами. Рудова в то же время заметила, что команда «Прямого эфира» поступила «очень умно», не выдвинув в ее адрес никаких конкретных обвинений.

Команда программы «Прямой эфир» в рамках нового выпуска, представленного 25 октября, выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. В передаче, в частности, приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. Последняя удалила свой аккаунт в соцсети после участия в шоу.

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