Интернет и СМИ
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате»
«Оскорбивший» императора наряд жены Зеленского оправдали
Поход в музей помог женщине распознать смертельную болезнь
Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 прилетели в Африку
В двигатель российского самолета залетела птица
Мексиканские картели начали войну за авокадо
15-летняя российская фигуристка сходила в казино и нарвалась на критику
Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле
Новости партнеров

«Россия 1» сняла с эфира выпуск Малахова о гибели рабочих на золотом прииске

Перейти в «Мою Ленту»

Телеканал «Россия 1» отменил показ выпуска шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященного гибели рабочих при прорыве дамб на золотом прииске в Красноярском крае. Как сообщает городской портал Красноярска «НГС.Красноярск», 21 октября эфир успели показать только на Дальнем Востоке и в Сибири. Урал и центральная часть России передачу не увидели.

Судя по опубликованной на сайте «России 1» программе передач, 21 октября «Прямой эфир» действительно был посвящен другой теме. В шоу обсуждалась смерть выпавшей из окна 25-летней жены полицейского из Тобольска. В последующие дни выпуск также не вышел в эфир.

Однако пользователи сети опубликовали отрывки выпуска под названием «Золотая лихорадка: о гибели людей знали заранее?», вышедшего на Дальнем Востоке и в Сибири. В одном из них Малахов демонстрировал на камеру пробу воды из реки Сейба. Ведущий заявил, что не хочет брать на себя ответственность, но экспресс-тест выявил превышение содержания металлов и других химических веществ, в частности ртути, «в десятки и сотни раз». «Как ртуть может оказаться в реке, которая в итоге течет в Енисей?» — обратился Малахов с вопросом к геологу в студии. Тот ответил, что ртуть используется при кустарной добыче золота.

В другом фрагменте волонтер Евгений Лунев говорил о числе жертв, превышающем официальные данные. По его информации, на прииске работали более 170 человек, в том числе иностранные граждане, у которых отнимали паспорта. Лунев отмечал, что в общей сложности при прорыве дамб погибли не менее 20 человек.

Обрушение незаконных дамб в Красноярском крае произошло утром в субботу, 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. По официальным данным, в результате происшествия погибли 15 сотрудников холдинга «Сибзолото», 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Программу Малахова на канале «Россия» о трагедии на прииске сняли с эфира
Названа возможная причина смерти рабочих при аварии на российском руднике
Малахов ответил на обвинения в разжигании международного конфликта
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0222 октября

Голоса в голове

Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
13:21Сегодня

Малышева рассказала о состоянии после больницы

12:20Сегодня

Россиянам дали советы по защите от нового способа кражи денег

10:52Сегодня

Звезда КВН прокомментировал уход в большую политику

Интернет и СМИ00:0520 октября

«Вся эта история будто завалена мертвецами»

Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
09:31Сегодня

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

06:19Сегодня

Дочь случайно отправила отцу фото пениса и вызвала у него кровотечение

23:5322 октября

Журналисты потоптались по меморандуму России и Турции

Интернет и СМИ00:0116 октября

«Думал, хуже уже ничего не может быть»

Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
18:1222 октября

Названа опасная угроза для белых подростков в сети

20:2022 октября

Звезда «Дома-2» уехала из России в Дубай после обвинений в эскорте

19:0822 октября

На российском телевидении начнут отговаривать женщин от абортов

Россия
Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение
«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»
Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
Трехлетний ребенок два часа катался один на автобусе в российском городе
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Российские школьники сами решили найти напавшего на девятиклассницу маньяка
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Россиян предупредили о похолодании
Все материалы
Мир
Власти США объяснили задержание бывшего главы «Курортов Северного Кавказа»
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
Россия показала расстановку сил в Сирии
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Арабы захотели российские «Панцири» и «Торы» из-за атаки дронов
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате»
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
На Украине предложили назначить вице-премьера по Крыму и Донбассу
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Украинский депутат отказался считать себя «девушкой-шлюшкой»
Все материалы
Экономика
Российские компании накажут за самозанятых
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Вернувшихся в Россию с деньгами бизнесменов разрешили сажать
Все материалы
Силовые структуры
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Архивное фотоПять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Две чеченские семьи устроили разборку из-за спорных пастбищ
Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ
В Подмосковье найдены тела убитых депутата и ее семьи
Бандиты Шишкана расстреляли и закопали жертв. Погибших искали семь лет
Появилось видео наезда погрузчика на женщин-полицейских в центре Москвы
Все материалы
Наука и техника
«Символическая» замена Су-57 получит «плоское сопло»
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
В России обнаружили сибирский «Стоунхендж»
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Определился разработчик нового ядерного оружия США
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Найдено предотвращающее рак и старение вещество
Все материалы
Спорт
15-летняя российская фигуристка сходила в казино и нарвалась на критику
Ловушка для Клоппа
«Ливерпуль» сбавляет обороты, «Челси» и «Манчестер Сити» идут вперед — главные события тура АПЛ
Соперник «Зенита» по ошибке «вернул» игрока российскому клубу
«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
Фергюсон похвастался бросками при подготовке к бою с Нурмагомедовым
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Макгрегор назвал фаворита боя Нурмагомедова и Фергюсона
Все материалы
Культура
В трейлере новых «Звездных войн» нашли намек на смерть одного из персонажей
«На постере не просто женщина, а афро-американская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
Одну из самых непонятных сцен финала «Игры престолов» впервые объяснили
«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»
Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
Майкл Дуглас заставлял маленького сына разносить наркотики на вечеринках
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева рассказала о состоянии после больницы
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Россиянам дали советы по защите от нового способа кражи денег
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Звезда КВН прокомментировал уход в большую политику
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Все материалы
Ценности
Отзыв о платье со снимком на фоне гроба возмутил пользователей сети
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Визитка Путина за два миллиона рублей обнаружена в продаже
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Еще один президент оделся как Путин
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Джиджи Хадид попозировала голышом для рекламы
Все материалы
Путешествия
Раскрыты негативные последствия засыпания голышом в отелях
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Россиянам раскрыли способ сэкономить на поездках в Турцию
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
Все материалы
Из жизни
Гиена спасла бородавочника от поедавшего его заживо леопарда
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Британская королева снова убрала подальше фото с Меган Маркл
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
«Мисс Москва» сбежала от короля Малайзии из-за его измен
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Кошка спасла российскую семью от мучительной смерти
Все материалы
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Renault оснастила Logan мигалками и камерами
Toyota сделала электрическую летающую метлу
Универсал Subaru Levorg получит новый турбодвигатель
Все материалы
Дом
Звезда советского телевидения оказалась запертой в собственной квартире
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Любимый дом Елизаветы II решили спасти от разрушения
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Россияне от безысходности подарили свои квартиры чиновникам
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россиянам рассказали о способах защиты от ОРВИ
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
Все материалы