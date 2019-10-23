«Россия 1» объяснила невыход шоу Малахова о смерти рабочих на прииске

Телеканал «Россия 1» объяснил, что не планировал показывать во всех регионах России выпуск шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым про гибель рабочих золотого прииска в Красноярском крае из-за прорыва дамб. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу канала.

По словам представителя «России 1», выход программы был запланирован только на Дальний Восток и Сибирь, но не на Урал и центральную часть России. «Это нередкая практика для программы Андрея Малахова. Мы ничего не снимали с эфира», — подчеркнули в пресс-службе.

На телеканале уточнили, что про «эту наболевшую тему» на прииске более заинтересованы узнать жители Сибири и Дальнего Востока. Представитель «России 1» также отметил, что разные выпуски «Прямого эфира» в зависимости от региона подготавливаются не впервые.

Ранее городской портал Красноярска «НГС.Красноярск» сообщил, что «Россия 1» отменила показ выпуска «Прямого эфира» о гибели рабочих при прорыве дамб. В программе передач на сайте телеканала указано, что выпуск «Прямого эфира» от 21 октября был посвящен другой теме — смерти выпавшей из окна 25-летней жены полицейского из Тобольска. Позднее выпуск о ЧП в Красноярском крае так и не вышел в эфир центральной части России.

Утром 19 октября незаконные дамбы в Красноярском крае разрушила волна. Смесь из глины, камней и грязи накрыла поселок, где проживали золотодобытчики. В результате погибли 15 человек, пострадали еще 44. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, что привело по неосторожности к смерти двух и более человек. Одного из подозреваемых по делу, начальника участка артели Андрея Еганова, арестовали на два месяца.

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