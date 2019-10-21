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Опубликован список погибших при прорыве дамб в Красноярском крае

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Холдинг «Сибзолото» обнародовал список из пятнадцати погибших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края. Список опубликован на сайте компании.

«Стихия забрала жизни 15 наших товарищей, пятеро пропали без вести, девять старателей в больнице», — говорится в сообщении. Уточняется, что семьи семерых из списка проживают в Красноярском крае, двоих — в Республике Хакасия, одного — в Кемеровской области, еще одного — в Вологодской области.

Кроме того, сообщается о 44 пострадавших, 9 из которых в больнице, четверо — в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санавиацией. Еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Обрушение незаконных дамб в Красноярском крае произошло утром в субботу, 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. В «Сибзолото» отметили, что «разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников».

За месяц до катастрофы дамбу, которая прорвалась первой, укрепляли. Однако задвижки труб для аварийного слива воды были закрыты. По версии Следственного комитета, в компании нарушили технологию при проведении золотодобывающих работ.

Возбуждено дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны директор предприятия «Сисим», начальник и мастер участка артели.

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Предыстория: Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 44
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