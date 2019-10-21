Стало известно об укреплении дамбы в Красноярском крае перед обрушением

Месяц назад рабочие укрепляли одну из восьми связанных между собой дамб у поселка Щетинкино Красноярского края, которая в итоге прорвалась первой, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, работы проводились в сентябре, и, предположительно, в ходе них были допущены ошибки. Также в этой дамбе были две трубы с задвижками для аварийного слива воды, но они были закрыты после проверки на прииске.

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По последним данным, из-за прорыва дамб и затопления села погибли 15 человек, шестеро числятся пропавшими без вести, еще 27 пострадали. Пять из них госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ночь на субботу, 19 октября, обрушились пять незаконных дамб в Красноярском крае. Селевая волна из глины, камней и грязи высотой четыре-пять метров накрыла соседний поселок золотодобытчиков. По версии Следственного комитета, была нарушена технология при проведении золотодобывающих работ.

Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (статья 216 УК). Задержаны директор золотодобывающего предприятия «Сисим», начальник и мастер участка артели.

После ЧП Росприроднадзор принял решение проверить все дамбы в стране, чтобы избежать повторения катастрофы.

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