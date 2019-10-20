В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае

Росприроднадзор с 23 октября проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Служба обратится в понедельник, 21 октября, в правительство России с просьбой разрешить проведение проверки, чтобы предотвратить возможные инциденты. Также специалисты посетят участок ЧС в Красноярском крае и определят урон, который был нанесен окружающей среде.

ЧП в Красноярском крае произошло 19 октября. Пять незаконно построенных дамб обрушились одна за одной, в результате чего был затоплен поселок Щетинкино. СК России предположил, что инцидент произошел из-за нарушений технологии при проведении золотодобывающих работ.

В результате происшествия погибли 15 человек, 16 пострадали, шестеро числятся пропавшими без вести. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье УК «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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