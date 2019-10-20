Найден один из пропавших без вести при прорыве дамбы в Сибири

Найден живым мужчина, значившийся в списке из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 20 октября.

Полицейские обнаружили 34-летнего тракториста-бульдозериста в районе поселка.

Прорыв двух дамб на реке Сейба произошел в ночь на 19 октября. В результате поселок золотодобытчиков Щетинкино затопило. Волна из глины, камней и грязи унесла жизни 15 человек, пострадали 16 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже задержаны директор золотодобывающего ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. По основной версии следствия, ЧП произошло из-за нарушений технологии при проведении золотодобывающих работ. Отмечалось, что проверявший артель Росприроднадзор опоздал с устранением нарушений.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура.

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