Проверявший артель «Сисим» Росприроднадзор опоздал с устранением нарушений

Росприроднадзор, надзорное ведомство осуществляющее контроль объекта артели «Сисим», где 19 октября, случилась авария, приведшая к гибели 15 человек, в августе 2019 года проводил внеплановую выездную проверку артели. Инспекторами был зафиксирован ряд нарушений, сообщает РИА Новости.

В сообщении агентства отмечается, что материалы с результатами проверок были опубликованы на сайте управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва.

Источник «Ленты.ру», близкий к краевой прокуратуре, сообщил, что по последним данным разрушившаяся насыпь не являлась гидротехническим сооружением (ГТС), и не подлежала государственному учету. По его словам, насыпь была временным технологическим сооружением и должна была быть в обязательном порядке осмотрена инспектором Росприроднадзора.

Артель «Сисим» работала на участке, на основании лицензии на пользование недрами. Росприроднадзор контролировал работу артели в соответствии с пунктом 18.1 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденным постановлением верховного совета РФ от 15 июня 1992 номер 3314-1, «контроль за соблюдением условий пользования недрами, определенных в лицензии осуществляется органами государственного геологического контроля, природоохранными и иными контрольными органами, действующими в пределах их компетенции в соответствии с утверждаемыми правительством РФ положениями об их деятельности».

Ранее сегодня сообщалось, что 19 октября, в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, прорвавшая дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате аварии, в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Катастрофа привела к гибели 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.

По данным главы кабинета министров Красноярского края Юрия Лапшина, поисковые работы временно прекращены до утра воскресенья, оперативный штаб по ликвидации последствий аварии будет работать в круглосуточном режиме.

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