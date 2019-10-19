Стало известно о возможной утечке ртути после прорыва дамбы под Красноярском

После обрушения дамбы в Красноярском крае, где погибли 15 золотодобытчиков, могла произойти утечка ртути. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, ртуть могла использоваться при добыче золота. Какими могут быть масштабы утечки, не уточняется. Министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин сообщил журналистам, что специалисты Росприроднадзора уже взяли пробы на месте ЧП. Золотодобытчики работали на реке Сейбе, которая впадает в Сисим, а она — в Енисей.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, пострадали 16, шестеро числятся пропавшими без вести. Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим.

Красноярские чиновники заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). К компании, которой принадлежал поселок золотодобытчиков, пришли с обысками.

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