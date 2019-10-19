К золотодобытчикам пришли с обысками после прорыва дамбы

В офисе холдинга «Сибзолота», которому принадлежит дамба, обрушившаяся в Красноярском крае, прошли обыски. Об этом в субботу, 19 октября, информированный источник сообщил «Интерфаксу».

По его словам, в настоящее время вторая бригада следователей работает на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Еще 14 пострадали.В Красноярском крае объявили траур 21 октября по погибшим.

Президент России Владимир Путин поручил помочь пострадавшим и выяснить причины ЧП.

Власти края заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Известно, что на золотодобытчиков поступали жалобы от местных жителей. Так, один из них, чье жилье расположено возле рек, где произошел прорыв дамбы, утверждал будто работники артели испортили русло рек и загрязнили воду.

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