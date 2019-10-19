Объявлен траур по жертвам прорыва дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае объявили траур 21 октября по погибшим в результате прорыва дамбы в районе села Щетинкино. Об этом в сообщает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин поручил помочь пострадавшим и выяснить причины ЧП.
По последним данным, в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Еще 14 пострадали.
Власти края заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Кроме того, известно, что на золотодобытчиков поступали жалобы от местных. Так, житель Красноярского края, проживающий возле рек, где произошел прорыв дамбы, говорил, что работники артели испортили русло рек и загрязнили воду. Как уточняет «Интерфакс», возле села Щетинкино работает артель «Сисим». Она принадлежит холдингу «Сибзолото».