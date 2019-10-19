Стало известно о жалобах на золотодобытчиков в районе прорыва дамбы в Сибири

Житель Красноярского края, проживающий возле рек, где произошел прорыв нелегальной дамбы, еще в августе жаловался на золотодобытчиков, ведущих свою деятельность в этом районе. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».

Мужчина заявлял, что артели испортили русло рек и загрязнили воду. «Ее не то что пить — ее кипятить страшно. Посмотрите, какая она грязная. (...) Тут никогда рыбы не будет в такой речке», — указал он.

Материалы по теме Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей

Местный житель утверждает, что это вина золотодобывающих компаний, работающих выше по течению.

Как уточняет «Интерфакс», возле села Щетинкино, где прорвало дамбу, работает артель «Сисим». Она принадлежит холдингу «Сибзолото».

По последним данным, в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Еще 14 пострадали. Власти края заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!