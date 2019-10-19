На прорванной в Красноярском крае дамбе нарушили «все мыслимые нормы»

Дамба на золотодобывающей артели в Красноярском крае, которую прорвало 19 октября, возводилась кустарным способом. Об этом заявил председатель правительства региона Юрий Лапшин, сообщает «Интерфакс».

Чиновник отметил, что сооружение строили с нарушением «всех мыслимых и немыслимых норм». Губернатор края Александр Усс в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что объект нигде не был официально зарегистрирован.

По последним данным, в результате прорыва дамбы погибли 13 человек, пострадали 14. Местонахождение еще 13 человек остается неизвестным. Также есть информация о том, что в общежитиях рядом с сооружением могли находиться до 80 человек.

Разрушение дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края произошло 19 октября в 06:00 по местному времени (02:00 по московскому). Волна селевого потока достигала четырех метров. Возбуждено уголовное дело статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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