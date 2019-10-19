До 13 человек возросло число погибших после прорыва дамбы на российском руднике

Число погибших в результате прорыва дамбы увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону, передает «Интерфакс».

Местонахождение еще 13 человек остается неизвестным. По последним данным, пострадали 14 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в Курагинскую больницу, туда же вылетел борт санавиации с нейрохирургами и бригадой специалистов. «Остальные 11 менее тяжелые, но достаточно сложные. [Они] тоже будут госпитализированы. Их готовят пока», — рассказали ТАСС в Минздраве. Отмечается, что в большинстве случаев у пострадавших ушибы и переломы.

Старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская сообщила, что в качестве еще одной версии происшествия рассматривается разрушение другой дамбы выше по течению. Также прорыв дамбы мог случиться из-за износа тела плотины или из-за подмыва после дождей.

В затопленных из-за прорыва дамбы общежитиях могли находиться до 80 человек. Ранее сообщалось, что на руднике работало около 100 человек, из них в ночную смену трудилось около 50 работников.

Разрушение дамбы в поселке Щетинкино произошло 19 октября в 06:00 по местному времени (02:00 по московскому). Волна селевого потока достигала четырех метров. Возбуждено уголовное дело статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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