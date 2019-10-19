На российском руднике прорвало дамбу

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Разрушение дамбы в поселке Щетинино произошло в 06:00 по местному времени (02:00 по московскому). В результате происшествия в рабочем поселке затоплены два рабочих общежития временного типа.

По данным спасателей, в результате погибли шесть человек, еще 14 пострадали, передает РИА Новости. Судьба еще десяти человек на данный момент неизвестна.

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