Число погибших при прорыве дамбы на руднике увеличилось

При разрушении дамбы технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась на реке Сейба в Красноярском крае погибли как минимум десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

Согласно обновленным данным, четырех пострадавших госпитализировали, еще 15 осмотрели на месте. На данный момент неизвестной остается судьба 15 человек.

Обстоятельства причин произошедшего уточняются. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию в Курагинском районе под личный контроль, сообщает «Интерфакс».

Разрушение дамбы в поселке Щетинкино произошло 19 октября в 06:00 по местному времени (02:00 по московскому). В результате происшествия в рабочем поселке были затоплены два рабочих общежития временного типа.

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