Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае показали с воздуха

МЧС России показало на видео облет участка, пострадавшего от прорыва дамбы в Красноярском крае. Ролик опубликован в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, что низина между поросшими лесом холмами заполнена грязной коричневой водой, а над зоной, пострадавшей от потопа, поднимается черный дым. Внизу виднеются строительные вагончики, в которых жили рабочие золотого прииска. На месте ЧП идет снег.

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По сообщению краевого управления МЧС, в работах по ликвидации последствий обрушения дамбы участвуют около 300 человек, шесть вертолетов Ми-8, а также катера. В Щетинкино работает пункт временного размещения пострадавших.

Ранее власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим. По последним данным, в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Еще 14 пострадали.

Власти края заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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