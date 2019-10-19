Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановили

Поисковая операция на месте гибели золотодобытчиков в результате прорыва дамбы приостановлена из-за наступления темноты, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва». Разница во времени между Москвой и Красноярском — четыре часа, на момент публикации заметки там было 19:30.

Остается неизвестной судьба шести человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Семеро человек, которые ранее считались пропавшими без вести, найдены живыми. В списке погибших по-прежнему 15 имен.

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В работах по ликвидации последствий обрушения дамбы участвуют около 300 человек, шесть вертолетов Ми-8, а также катера, говорится на сайте краевого управления МЧС. В ближайшем к месту ЧП населенном пункте Щетинкино работает пункт временного размещения пострадавших.

Ранее власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим.

Красноярские чиновники заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). К компании, которой принадлежал поселок золотодобытчиков, пришли с обысками.

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