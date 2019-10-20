В Красноярском крае прорвало две дамбы

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская. Ее цитирует «Интерфакс».

По словам Шаманской, во время чрезвычайной ситуации произошел прорыв двух дамб, а не одной, как считалось ранее.

Прорыв дамбы на реке Сейба произошел в ночь на 19 октября. В результате поселок золотодобытчиков Щетинкино затопило. Волна из глины, камней и грязи унесла жизни 15 человек.

В рамках уголовного дела были задержаны директор золотодобывающего ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. По основной версии следствия, ЧП произошло из-за нарушений технологии при проведении золотодобывающих работ.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.

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