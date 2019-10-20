Названа главная версия прорыва дамбы под Красноярском

Прорыв дамбы в Красноярском крае мог произойти из-за нарушений технологии при проведении золотодобывающих работ. Об этом заявили ТАСС в Следственном комитете России (СКР).

В ведомстве подчеркнули, что эта версия является приоритетной.

Как сообщается на сайте СКР, в рамках уголовного дела уже были задержаны три человека: директор золотодобывающего предприятия «Сисим», начальник и мастер участка артели. В офисе компании прошли обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Прорыв дамбы на реке Сейба произошел в ночь на 19 октября. В результате оказался затоплен поселок золотодобытчиков Щетинкино. Волна, прорвавшая дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Погибли 15 человек, 16 пострадали, шестеро числятся пропавшими без вести.

Вскоре после аварии стало известно, что Росприроднадзор проводил в августе проверку предприятия и зафиксировал ряд нарушений, однако инспекторы не обследовали насыпь под дамбой, которая по документам являлась временным сооружением.

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