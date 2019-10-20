Задержан директор компании-собственника обрушившейся дамбы в Красноярском крае

Задержан директор компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Каких-либо подробностей агентство не приводит.

В свою очередь, источник РИА Новости уточнил, что задержанного везут в региональный СК для следственных действий.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели «Сисим». Волна, прорвавшая дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате аварии, в рабочем поселке затопило два общежития временного типа.

Катастрофа привела к гибели 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна. Поисковые работы на месте трагедии приостанавливались на ночь, в воскресенье с наступлением светлого времени суток поиски возобновились.

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